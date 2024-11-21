Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinekler Daha Etkili Sıtma Aşıları için Kullanılabilir

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş "malaria" paraziti taşıyan sivrisineklerin ısırığının, insanlarda sıtmaya karşı daha güçlü bağışıklık sağladığını ve daha etkili aşı yöntemlerinde kullanılabileceğini belirtti.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi ve Radboud Üniversitesi Tıp Merkezlerinde yürütülen araştırmada, bilim insanları, son birkaç ay içerisinde sıtma geçirmemiş yetişkinleri inceledi.

Araştırmaya katılan bireyler, sıtmaya neden olan Plasmodium falciparum parazitin genetiği değiştirilmiş bir versiyonunu taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı. Normal koşullarda insan vücudunda hem karaciğere hem de kırmızı kan hücrelerine hücum eden bu parazitler, insanlara bulaştıktan kısa süre sonra etkisini yitirecek şekilde dizayn edildi.

Katılımcıların genetiği değiştirilmiş sivrisineklerce ısırılmasının ardından antikor seviyelerinin yükseldiği saptandı. Üç hafta sonra, katılımcılar sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından tekrar ısırıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının, genetiği değiştirilmiş sinekler tarafından ısırıldıktan sonra sıtmaya karşı bağışıklık kazandığını ve bir daha bu hastalığa yakalanmadığını tespit etti. Bu başarı, yalnızca yüzde 75 oranında etkili olan sıtma aşılarından daha yüksek bir başarı oranı sağladı.

Araştırmanın sonuçları, New England Journal of Medicine'de yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.