DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,42 -0,2%
ALTIN
2.962,59 -0,94%
BITCOIN
3.386.990,22 -4,16%

Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinekler Daha Etkili Sıtma Aşıları için Kullanılabilir

Araştırma, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, sıtmaya karşı daha güçlü bağışıklık sağladığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:43
Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinekler Daha Etkili Sıtma Aşıları için Kullanılabilir

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş "malaria" paraziti taşıyan sivrisineklerin ısırığının, insanlarda sıtmaya karşı daha güçlü bağışıklık sağladığını ve daha etkili aşı yöntemlerinde kullanılabileceğini belirtti.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi ve Radboud Üniversitesi Tıp Merkezlerinde yürütülen araştırmada, bilim insanları, son birkaç ay içerisinde sıtma geçirmemiş yetişkinleri inceledi.

Araştırmaya katılan bireyler, sıtmaya neden olan Plasmodium falciparum parazitin genetiği değiştirilmiş bir versiyonunu taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı. Normal koşullarda insan vücudunda hem karaciğere hem de kırmızı kan hücrelerine hücum eden bu parazitler, insanlara bulaştıktan kısa süre sonra etkisini yitirecek şekilde dizayn edildi.

Katılımcıların genetiği değiştirilmiş sivrisineklerce ısırılmasının ardından antikor seviyelerinin yükseldiği saptandı. Üç hafta sonra, katılımcılar sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından tekrar ısırıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının, genetiği değiştirilmiş sinekler tarafından ısırıldıktan sonra sıtmaya karşı bağışıklık kazandığını ve bir daha bu hastalığa yakalanmadığını tespit etti. Bu başarı, yalnızca yüzde 75 oranında etkili olan sıtma aşılarından daha yüksek bir başarı oranı sağladı.

Araştırmanın sonuçları, New England Journal of Medicine'de yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı
2
İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı
3
TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
4
Alman Silahlı Kuvvetleri'nden Şirketlere Savaş Stratejisi Eğitimi
5
Lübnan'dan Atılan Roketler İsrail'de Can Aldı
6
Cenin'deki İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar