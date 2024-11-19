Genetik Hastalığa Rağmen Eğitim Mücadelesi: Gülay Beşir'in Azmi

Anne Gülay Beşir'in Eğitim Azmi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Gülay Beşir, Friedreich ataksisi hastası iki çocuğunu eğitim hayatlarında asla yalnız bırakmıyor. Oğlu 24 yaşındaki Mahmut ve 19 yaşındaki kızı Nazlı, genetik bir hastalıkla mücadele ederken, anne Beşir onların eğitim yolculuklarında her an yanlarında yer alıyor.

Hastalıkla Mücadele Eden İki Çocuk

Beşir ailesinin dört çocuğundan ikisi, küçük yaşlardan bu yana genetik kas hastalığı Friedreich ataksisi ile mücadele ediyor. Gülay Beşir, çocuklarının eğitim hayatlarında hiçbir şeyden geri kalmaması için her gün Sakarya ile Düzce arasında sürekli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Oğlu Mahmut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, kızı Nazlı ise Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü'nde eğitim alıyor.

Bir Anne Olarak Destek Olmak

Gülay Beşir, çocuklarının eğitimlerine olan katkısını şöyle anlattı: "Çocuklarıma zaman ayırmaktan keyif alıyorum ve asla yorulmuyorum. Oğluma tanı konulmadan önce sağlıklıydı, ancak 5 yaşında hastalığın belirtileri görünmeye başladı." dedi. Beşir, oğlu için hastanede geçirilen uzun süreçlerin ardından 3 yıl sonunda Friedreich ataksisi teşhisinin konulduğunu belirtti.

Mahmut'un Hayalleri

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen eğitimini aksatmayan Mahmut Beşir, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında ilk sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor. O, gelecekte sağlık kurumlarında yönetici olmayı hedefliyor. Mahmut, "Bu bölümün atamalarının daha kolay olduğunu gördüm ve bu nedenle tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Aile Desteklerinin Önemi

Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mükremin Uzer, Mahmut'un derslerdeki başarısının arkasında aile desteğinin yattığını belirtirken, eğitim ortamının da büyük bir katkı sağladığını vurguladı. Uzer, "Aile desteği olmazsa bu tür bireyler için hayat daha zor hale geliyor." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ev hanımı Gülay Beşir, Friedreich ataksisi (FA) hastası oğlu ve kızının eğitim hayatlarında başarılı olabilmesi için çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan ev hanımı Gülay Beşir, Friedreich ataksisi (FA) hastası oğlu ve kızının eğitim hayatlarında başarılı olabilmesi için çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.