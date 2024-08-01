Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Geniş Kapsamlı İstihbarat Takası: Kimler Ülkelerine Dönüyor?

MİT’in gerçekleştirdiği geniş çaplı takas operasyonuyla Türkiye’ye dönen 26 kişinin kimlikleri sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:22
Geniş Kapsamlı İstihbarat Takası: Kimler Ülkelerine Dönüyor?

Geniş Kapsamlı Takas Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından organize edilen son dönemin en büyük takas operasyonunda, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'ta hapsedilen 26 kişi, ülkelerine geri döndü. Bu olay, uluslararası diplomasi ve insan hakları açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Geri Dönüşteki Ülkeler ve Detaylar

Ankara'da gerçekleşen operasyona 7 farklı ülkeden gelen 7 uçak katıldı. 2'si çocuk olmak üzere, 10 kişi Rusya'ya, 13 kişi Almanya'ya ve 3 kişi de ABD'ye transfer edildi. Operasyonda dikkat çeken bazı isimler ise şu şekilde sıralandı:

Öne Çıkan İsimler

  • Evan Gershkovich: The Wall Street Journal’ın Moskova muhabiri olarak görev yaparken, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. 2023’te Yekaterinburg'da tutuklandı ve sonrasında 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Paul Whelan: Kanada doğumlu eski ABD Deniz Piyadesi, 2018'de Moskova'da gözaltına alındı ve 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Casusluk suçlamalarını reddetti.
  • İlya Yaşin: Muhalefet lideri ve aktivist, 2022’de gözaltına alındı ve 8,5 yıl hapis cezası aldı. Navalnıy’ın yardımcısı olarak biliniyor.
  • Rico Krieger: 1993 doğumlu paralı savaşçı, Belarus’ta gözaltına alındı. 2023’te idam cezasına çarptırıldı, ancak Belarus lideri tarafından affedildi.
  • Vadim Krasikov: Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşhvili'yi öldürmekle suçlanıyordu. Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Takasın Arkasındaki Diplomasinin Rolü

Takas operasyonunun arka planında, uluslararası ilişkilerdeki değişim ve diplomasi çalışmaları yatıyor. MİT ve diğer istihbarat teşkilatlarının uzun süren müzakereleri sonucunda gerçekleştirilen bu operasyon, ülkeler arası ilişkilerin seyrini değiştirdi. Dönüş yapan kişilerin her biri, kendi ülkelerinde farklı siyasi ve sosyal dinamiklere sahip.

Operasyonun ardından, bir grup insan, döndükleri ülkelerde yeni bir başlangıç yapma şansı bulacak. Bu tür diplomasi çalışmaları, istihbarat birimleri ve ülkeler arasındaki ilişkilerin önemini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı