Georgia'da Düşen Küçük Uçakta Pilot Hayatını Kaybetti, Bir Yolcu Yaralandı

Georgia'da Uçak Kazası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.

Kaza Detayları

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın dün gece Savannah ilinde bir yerleşim alanına düştüğü belirtildi. Uçaktaki pilot, kaza sonucunda hayatını kaybederken, bir yolcu hafif yaralanarak kurtuldu. Düşen uçak nedeniyle çevrede başka yaralanmalar yaşanmadığı ifade edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın nedenini belirlemek amacıyla araştırmalara başladı. Uçağın düşüş sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.