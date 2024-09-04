Georgia'daki Lise Saldırısında Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Arttı

Georgia'daki Lise Saldırısında 4 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, yerel saatle 11.30 sularında meydana geldi ve okula gelen polis ekipleri hızla müdahale etti.

Olayın Detayları

Georgia Soruşturma Bürosu, yaptığı açıklamada saldırının detaylarına yer verirken, Barrow County Şerifi Jud Smith, "Çok sayıda yaralı var ve şüpheli gözaltında" ifadesini kullandı. Güvenlik yetkilileri, zanlının 14 yaşında bir erkek çocuk olduğunu, ancak kimliğiyle ilgili daha fazla bilgi verilmediğini açıkladı.

Biden'dan Silah Satışında Güvenlik Kontrolü Çağrısı

Beyaz Saray'dan alınan bilgilere göre, ABD Başkanı Joe Biden, olay hakkında bilgilendirildi. Biden, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, silah satışında güvenlik kontrollerinin gerekliliğini vurguladı.

Biden, Kongre'ye çağrıda bulunarak, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gerektiğini söyledi: "Bu tür saldırıların azalması için silah satışlarının düzenlenmesi şart."