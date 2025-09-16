Georgia Yüksek Mahkemesi, Fani Willis'in Trump Davasına Dönüşünü Reddetti

Mahkeme Willis'in başvurusunu kabul etmedi

Georgia Yüksek Mahkemesi, Bölge Savcısı Fani Willis'in Başkan Donald Trump aleyhinde yürütülen seçimlere müdahale davasına yeniden müdahil olma talebini reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Willis'in Trump'la ilgili davaya dönmek için yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, kararın Amerikan adaleti için "büyük bir zafer" olduğunu ifade etti. Trump açıklamasında, "Georgia'da adalet ve hukuk için büyük bir zafer olarak, Georgia Yüksek Mahkemesi, Bölge Savcısı Fani Willis ve onun savcılar ekibinin, bana karşı haksız ve acımasızca yürütülen sahte cadı avından kesin olarak diskalifiye olduğuna karar verdi." ifadelerini kullandı.

Neden men edildi

Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasına bakan Savcı Nathane Wade ile Bölge Savcısı Fani Willis arasında "romantik ilişki" olduğu ortaya çıkınca, Willis söz konusu davaya bakmaktan men edilmişti. Willis, davaya yeniden dönebilmek için konuyu Georgia Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı.

Dava detayları

Georgia'nın Atlanta kentinde uzun süredir soruşturulan dava kapsamında Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından hazırlanan iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı. 98 sayfalık ve 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump, hakkındaki dava nedeniyle Başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" şeklinde eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.