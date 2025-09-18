Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubu birliklerini teftiş etti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Krasnoarmeysk yönündeki çatışmalarda yer alan birliklerin yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Cephe ve denetim bilgileri

Birlik komutanları, Gerasimov'a cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Gerasimov, burada yaptığı değerlendirmede Birliklerimiz özel askeri bölgesinde tüm yönlerde ilerliyor. En şiddetli çatışmalar Krasnoarmeysk yönünde yaşanıyor.

Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinde ilerlediğini kaydeden Gerasimov, Krasnolimansk yönünde de ilerleme olduğunu belirtti. Metinde yer alan ifadelere göre, "Buradaki Kirovsk kenti kurtarılmak üzere. Birliklerimiz Yampol yerleşim birimine girdi ve çatışmaları sürdürüyor. Kirovsk'un kurtarılması tamamlanmak üzere."

Diğer cepheler

Gerasimov, Güney Askeri Grubuna bağlı birliklerin Donetsk bölgesindeki Seversk yerleşim yerinde ilerlediğini, Kostantinivka kenti yakınlarında çatışmaları sürdürdüğünü ve Pleşçeyevka yerleşim birimine girdiklerini aktardı. Doğu Askeri Grubu birliklerinin ise Dnepropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerlediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.