Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi

Valeriy Gerasimov, Ukrayna cephesinde Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikleri Krasnoarmeysk hattında denetledi; cephedeki ilerleyiş ve çatışma noktalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 01:07
Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi

Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubu birliklerini teftiş etti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Krasnoarmeysk yönündeki çatışmalarda yer alan birliklerin yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Cephe ve denetim bilgileri

Birlik komutanları, Gerasimov'a cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Gerasimov, burada yaptığı değerlendirmede Birliklerimiz özel askeri bölgesinde tüm yönlerde ilerliyor. En şiddetli çatışmalar Krasnoarmeysk yönünde yaşanıyor.

Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinde ilerlediğini kaydeden Gerasimov, Krasnolimansk yönünde de ilerleme olduğunu belirtti. Metinde yer alan ifadelere göre, "Buradaki Kirovsk kenti kurtarılmak üzere. Birliklerimiz Yampol yerleşim birimine girdi ve çatışmaları sürdürüyor. Kirovsk'un kurtarılması tamamlanmak üzere."

Diğer cepheler

Gerasimov, Güney Askeri Grubuna bağlı birliklerin Donetsk bölgesindeki Seversk yerleşim yerinde ilerlediğini, Kostantinivka kenti yakınlarında çatışmaları sürdürdüğünü ve Pleşçeyevka yerleşim birimine girdiklerini aktardı. Doğu Askeri Grubu birliklerinin ise Dnepropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerlediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerasimov Ukrayna'da Merkez Askeri Grubunu Denetledi
2
Kocaeli Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı
5
Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandı
6
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 30. Yılını Bişkek'te Kutladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa