Gercüş'te 4. Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali Coşkuyla Düzenlendi

Gercüş'te düzenlenen 4. Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali, yöresel lezzetler, halk oyunları ve resmi katılımla Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:45
Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen 4. Gercüş Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesi organizasyonu; Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi desteğiyle düzenlendi.

Açılış ve Etkinlik Programı

Festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda yöresel halk oyunları gösterileri yer aldı ve ziyaretçilere kültürel bir atmosfer sunuldu.

Yöresel Lezzetler ve Gösterimler

Festival boyunca geleneksel tatlar öne çıktı. Katılımcılara "harire tatlısı", "danuk (haşlanmış buğday)" ve "cevizli sucuk" gibi yöresel lezzetler sunuldu ve yapım gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, stantları gezdi, bağdan üzüm topladı ve cevizli sucuk yapımını bizzat takip etti. Canalp, etkinlikler hakkında yaptığı konuşmada 5 ilçede festival düzenlediklerini belirtti.

Katılım ve Değerlendirme

Canalp, festivallerin kentin ekonomisine, kültürüne ve sosyolojisine katkı sağladığını vurgulayarak, "Her şeyden önce köylülerimiz burada kendi geleneksel ürünlerini doğrudan pazarlama imkanına kavuşuyor. Diğer taraftan da bu geleneksel ürünlerimizi hem Batmanlılara hem de Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize tanıtma imkanına kavuşuyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Festivale AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

