Gercüş'te Yavru Kedi ve Yavru Köpeğin Sevimli Kavgası Kamerada

Hisar köyü muhtarı kaydetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde yavru kedi ile yavru köpeğin sevimli kavgası, Hisar köyü muhtarı Tahir Kaya tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaya, Gercüş ilçesine geldiği sırada karşılaştığı o anları kayıt altına aldı ve olay yerinde şaşkınlık yaşadı.

Kaya, "Yolda yürürken kedi ile köpeği gördüm, kavgaları gerçekten beni şaşırttı. Oynar gibi kavga ediyorlardı. Ben de bu anı cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladım" dedi.

