Gerede'de Kar ve Güneş Kartpostallık Manzaralar

Gerede'de kar yağışının ardından güneşin çıkmasıyla kent merkezi ve doğal alanlar beyaza büründü; dron görüntüleri kartpostallık kareler sundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:12
Beyaz örtü dron görüntüleriyle sergilendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ilçede güzel manzaralar ortaya çıktı.

İlçede geçtiğimiz gün etkili olan yağış sonrası kent merkezi ve doğal alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, karla kaplı araziler ve güneşli hava seyirlik görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen ilçe havadan dronla görüntülenirken, kış güneşinin aydınlattığı kar örtüsü kartpostallık kareler sundu.

