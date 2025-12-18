Gerede'de Kar ve Güneş Kartpostallık Manzaralar

Beyaz örtü dron görüntüleriyle sergilendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ilçede güzel manzaralar ortaya çıktı.

İlçede geçtiğimiz gün etkili olan yağış sonrası kent merkezi ve doğal alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, karla kaplı araziler ve güneşli hava seyirlik görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen ilçe havadan dronla görüntülenirken, kış güneşinin aydınlattığı kar örtüsü kartpostallık kareler sundu.

GEÇTİĞİMİZ GÜN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BEYAZA BÜRÜNEN BOLU’NUN GEREDE İLÇESİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.