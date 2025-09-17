Gergerlioğlu: İsrail'in Gazze Saldırısı 'Kabul Edilemez'

DEM Parti'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırısını 'kabul edilemez' diye nitelendirip, yaşananları 'canlı soykırım' olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:04
Gergerlioğlu: İsrail'in Gazze Saldırısı 'Kabul Edilemez'

Gergerlioğlu: İsrail'in Gazze Saldırısı 'Kabul Edilemez'

DEM Parti Kocaeli Milletvekili TBMM'de tepki gösterdi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün Gazze'de başlattığı kara saldırısının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Gergerlioğlu, İsrail'in havadan ve karadan yürüttüğü saldırılara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 24 saatte 106 kişi öldürüldü ve belki daha binlerce kişi öldürülecek. Gazze'de yaşanan canlı bir soykırım var. Soykırımları insanlık unutmamalı. Bitmiş değil şu an devam eden canlı bir soykırımı konuşuyoruz. Tüm insanlığa TBMM'den, 'Susmayın, kabul etmeyin, bu vahşiliğe her şeyinizle karşı çıkın' diyoruz. Tüm gücümle vahşi, siyonist, katil ve soykırımcı İsrail'e karşı çıkacağımızı ifade ediyoruz."

Gergerlioğlu, ayrıca İsrail'in daha fazla insanlık suçu işlemeden durdurulması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Kelebek Hastası Yakin Bebek: Abluka ve Malzeme Yokluğu Hayatını Tehdit Ediyor
2
Geleneksel Oyunlar Tırı Nevşehir'de: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Eğlendi
3
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında
4
İsrail'den Suriye'ye Yeni Güvenlik Anlaşması Teklifi: Uçuşa Yasak Bölge ve Golan Çekilme Önerisi
5
Yalova Kocadere'de Yola İnen Ayı Cep Telefonuyla Kaydedildi
6
DSÖ'den Gazze için tıbbi tahliye çağrısı
7
Yüksel: BM'nin 16 Eylül 2025 Gazze Raporu İsrail'in Soykırımını Belgeliyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa