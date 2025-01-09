Gergerlioğlu: Maaş Zammı Enflasyonun Çok Altında

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı açıklamada maaşlara yapılan zamların enflasyonun çok altında olduğunu ifade etti. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan engellilere ilişkin düzenlemeleri eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanuna değinen Gergerlioğlu, "Düzenlemeyle, 2008 öncesi engellilik raporu alanların engelli hakları gasbediliyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, asgari ücrete ve emekli aylıklarına yönelik yapılan artışları da eleştirerek, maaşların satın alma gücünün giderek düştüğünü belirtti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.