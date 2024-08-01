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Gergerlioğlu'ndan İsrail'in Suikastine Tepki

Gergerlioğlu, İsmail Heniyye suikastını kınayarak, bu olayın barış umutlarını yok ettiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:10
Gergerlioğlu'ndan İsrail'in Suikastine Tepki

Gergerlioğlu'ndan Sert Tepki

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını sert bir dille kınadı. Gergerlioğlu, "Heniyye'nin barış görüşmeleri içinde olduğunu biliyoruz. Bu suikast, hamas içindeki radikalizmi tetikleyecek ve barış müzakerelerindeki son şansı da katledecek bir anlayışla hareket etti İsrail," dedi.

Hayvan Hakları Üzerine Eleştiri

Gergerlioğlu, TBMM'deki basın toplantısında gündeme getirdiği bir diğer konu ise Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oldu. Bu yasanın hayvanların katliamına yol açacağını savunan Gergerlioğlu, "Yasa öncesi ve sonrası köpeklerin değeri arasında büyük fark oluştu. Artık köpekler daha da değersizleşti," dedi.

Ortadoğu'da Tansiyonu Yükselten Olaylar

İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesini hatırlatan Gergerlioğlu, "İsrail, vahşi katliamlarına devam ediyor. İnsanlık tarihine kara bir sayfa açıyorlar. Heniyye'nin ölümü, Ortadoğu'da 3'üncü Dünya Savaşını tetikleme potansiyeline sahip," şeklinde konuştu.

Meclis Görüşmeleri ve Dışişleri Bakanı'na Tepki

Son olarak, 9. Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin Ekim'e ertelendiğini hatırlatan Gergerlioğlu, "İçinin boş olduğunu gördük. Görüşmelerin bir anlamı kalmadı," değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Dışişleri Komisyonundaki sunumuna sadece komisyon üyelerinin alınmasına karşı çıkarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

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