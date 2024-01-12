Geri sayım başladı: AK Parti'nin Ankara adayı pazar günü belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarına konuşarak, bazı büyükşehir ve il adaylarını geçen pazar günü İstanbul'dan duyurduklarını anımsattı.

Erdoğan, Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve diğer illerin adaylarını pazar günü açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız." diye konuştu.

ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

MHP lideri ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nda her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Erdoğan Cumhur İttifakı olarak neler yapılabileceğine dair çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaların ne durumda olduğuna dair Devlet Bahçeli ile değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, dün gerçekleşe görüşmede de bu konu üzerine yoğunlaştırdıklarını belirtti. Erdoğan belediye adaylarına yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. "

Çalışmalarda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer olanları hüsrana uğratacaklarını söyledi.