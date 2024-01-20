Geri sayım başladı: Alper Gezeravcı'nın bulunduğu kapsül saatler sonra uzay istasyonuna kenetlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzüne olan tutkusunu, tarihi görevde "birleşmeye" hazır olduğunu söyledi. Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu hakkındaki son haberleri aktardı.

Bakan Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." dedi.

Kacır, bu tarihi anların, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde izleneceğini belirterek, herkesin bu anları axiom.space internet sitesinden de takip edebileceğini söyledi.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." diye konuştu.





ALPER GEZERAVCI'NIN DENELERİNDEN BİRİ ÜSTÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDEN

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi ve Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ve çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversiteden verilen bilgiye göre, Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Müdürü Dr. Cihan Taştan ve ekibindeki Gamze Gülden, Berranur Sert, Büşra Tekirdağlı, Berranur Sert, Ebru Çam, Özge Demir, Fatmanur Erkek'in yaptığı "Message" bilim misyonunun da içinde bulunduğu 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Taştan, açıklamasında, kanser tedavilerini ilerleten ve uzun yıllardır bu alanda çalışan bilim insanlarından biri olduklarını söyledi. Taştan'ın açıklamasında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"Bu kapsamda özellikle Uzayda, Marsta, koloni kurma, Ay’da koloni kurma gibi uzun uzay seyahatlerinde astronotların yer çekimsiz ortamda genetik ifadelerinin nasıl değişebileceği şuana kadar keşfedilmedi ve dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapılacak hem Genetik Mühendislik hem kanser immünoterapi dediğimiz kanser tedavilerine bir ışık tutacak."

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA DAİR BİLİNMEYENLER

UUİ, farklı ülkelerden gelen astronotları bir arada tutarak küçük bir Dünya yaratırken evreni keşfetmek için birçok deneye de yer veriyor. AA muhabiri, UUİ'nin nasıl kurulduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bilgileri topladı.

UUİ'nin yapımı, 1984'te o zamanın ABD Başkanı Ronald Reagan'ın ve daha sonra da ABD Kongresi'nin bütçesiyle birlikte onay vermesiyle başladı. 1984 ile 1993 yılları arasında tasarlanan UUİ'nin çeşitli elemanları ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'lerin sonuna doğru yapılmaya başlandı.

Lego gibi her biri ayrı ayrı yapılan UUİ, karmaşık robotik sistemler ve uzay kıyafetli insanlar tarafından uzayda birleştirildi.

UUİ, 1993 yılında yeniden tasarlanarak Rusya'nın da dahil olabileceği bir proje haline geldi. 5 uzay ajansının 15 ülke ile işbirliği içinde yürüttüğü UUİ çalışmaları, 1998 yılında istasyonun ilk bölümlerinin montajı ile başladı. Aynı dönemde ABD, uzayda birden fazla kullanılabilen ilk araçları üretti.

UUİ'nin temel yapısı 1998-2011 yılları arasında tamamlandı. İstasyonda sürekli olarak yaşamaya Kasım 2000'de başlandı. UUİ'ye ilk gelen ekip, NASA astronotu Bill Shepherd ile kozmonotlar Yuri Gidzenko ve Sergei Krikalev oldu. 4 aylık görevleri boyunca, UUİ'de yaşam koşullarını sağlamak için çeşitli işler yaptılar.