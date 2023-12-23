Gerilim Hint Okyanusu'na da sıçradı: Okyanusta bir gemi dronla vuruldu

İsrail ile bağlantılı bir kargo gemisi kamikaze drone saldırısına maruz kaldı. Gemi hasar aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı. AFP haber ajansı, saldırıya uğrayan geminin Liberya bayraklı bir kimyasal tanker olduğunu ve İsrailli bir şirkete ait olduğunu bildirdi. Habere göre, gemide yangın meydana geldi.

Hint Okyanusu'nda drone saldırısına maruz kalan gemi, Hindistan donanmasından yardım istedi. Gemi, Hindistan kıyılarına yaklaşık 320 kilometre mesafede saldırıya uğradı. Gemi, Gucarat eyaletinin Veraval şehrinin 320 kilometre güneybatısında saldırıya uğradı ve Hindistan'a doğru yöneldi.

ABD, Kızıldeniz'de ticari gemilere saldıranlara karşı bir koalisyon oluşturdu. Fakat son 24 saatte Fransa ve İtalya gibi ülkelerin görev gücünden çıktığı bildirildi. Bu saldırılar dünya ticaretine zarar veriyor.

Umman Denizi'nde İsrail'e ait bir gemi balistik füzeyle saldırıya uğramıştı. Bu, Hindistan kıyılarında gerçekleşen ilk saldırıydı. Saldırının sorumlusu henüz belli değil. Kamikaze silahlı insansız hava aracının kim tarafından gönderildiği de bilinmiyor.