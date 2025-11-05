Germencik Belediyesi Çelenk Bütçesini Çocukların Tedavisine Bağışlıyor

Germencik Belediyesi, tören çelenklerini sonlandırıp bu bütçeyi hasta çocukların tedavisine bağışlama kararı aldı; ilk destek Teoman Çiftçi için gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:27
Germencik Belediyesi Çelenk Bütçesini Çocukların Tedavisine Bağışlıyor

Germencik Belediyesi çelenk uygulamasını sonlandırdı

Çelenk bütçesi hasta çocukların tedavisine aktarılacak

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye adına törenlere gönderilen canlı çiçek çelenk uygulamasını sonlandırdıklarını ve bu çelenklere ayrılan bütçenin hasta çocukların tedavisi için bağışlanacağını açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, düğün, cenaze, açılış gibi törenlerde gönderilen çelenklerin yerine, aynı kaynakların doğrudan tedavi masraflarına aktarılacağı belirtildi. Bu adımın hem belediyenin mali özkaynağında tasarruf sağlayacağı hem de ağır maliyetli tedavi süreçleriyle karşılaşan ailelere somut destek sunacağı vurgulandı.

Uygulamanın ilk örneğinde, tedavisi devam eden bebek Teoman Çiftçi için çelenk bedeli bağışlandı. Bilgilendirme amaçlı olarak gönderilen temsili çelenk üzerinde bu bağış bilgisine yer verildi.

Burak Zencirci konuyla ilgili olarak, "Germencik Belediyesi olarak, toplumsal faydayı her zaman ön planda tutuyoruz. Hemşehrilerimizin en mutlu ve en acı günlerinde yanlarında olurken, bunu kalıcı bir değere dönüştürmek istedik. Aldığımız bu kararla, artık çelenklerimiz kısa sürede solup gitmek yerine, rahatsızlığı nedeniyle ağır maliyetli tedavileri devam eden evlatlarımıza bir nefes, bir umut olacak. Bu sadece bir bağış değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketidir. Evlatlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Germencik Belediyesi olarak, sosyal fayda odaklı projelerimizi sürdüreceğimizi ve vatandaşlarımızın desteğiyle daha birçok çocuğumuzun hayatına dokunacağımızı belirtiriz." ifadelerine yer verdi.

Germencik Belediyesi, bu uygulama ile toplumsal sorumluluk ve dayanışma anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

