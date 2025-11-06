Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri

Başkan Burak Zencirci, 19 aylık dönemde 110 milyon TL geçmiş borç ödediklerini, 140 milyon TL faaliyet gerçekleştirdiklerini ve 2026 için gelir odaklı projeler planladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:08
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri

Germencik'te 19 aylık dönemde yatırım ve borç kapatma vurgusu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi’nin açılışında basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Zencirci, belediyenin son 19 aylık hizmet döneminde hem geçmiş yükleri hafifleten hem de geleceğe yatırım yapan adımlar attıklarını söyledi.

Hizmet döneminin bilançosu

"Germencik belediyesi olarak, 31 Mart 2024-5 Kasım 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık 19 aylık süreçte hem geçmişin yüklerini hafifleten hem de geleceğe yatırım yapan önemli adımlar attık. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra kentimizin ekonomik sosyal ve kültürel hayatına doğrudan dokunan onlarca projeyi hayata geçirdik. 110 milyon TL geçmiş dönem borcu ve 140 milyon TL mevcut dönem faaliyet borcu ödenerek, toplamda 250 milyon TL’lik mali yükümlülük yerine getirildi. 3 mahallemizde doğalgaz hat bağlantılarını tamamlayıp, üst yapı maliyetlerini belediye olarak karşıladık. 97 bin metrekare parke taşı döşemesi, 3 park yenilemesi, 19 Mayıs Düğün Salonu yenilemesi, sosyal yardımlar ve benzeri birçok faaliyeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

2026 hedefleri: Gelir odaklı projeler ve altyapı yatırımları

Başkan Zencirci, 2026 yılı için hedeflerini de paylaşarak belediye bütçesine kalıcı katkı sağlayacak gelir getirici projelere öncelik vereceklerini belirtti. Planlanan projeler arasında Germencik Mesire Alanı ve Düğün Toplantı Salonu, Ortaklar’a 4 bin metrekare Kapalı Pazar ve Ticaret Alanı, Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ve Ortaklar Kavşağı’nda 4 bin Ticaret ve Otopark Alanı yer alıyor.

Diğer hedefler arasında Ortaklar Belediye Düğün Salonu’nun yıkılarak yeniden yapılması, 100 bin metrekare parke taş yol yapımı, kırsal mahallelerde 3 düğün salonu yenilemesi, Germencik ve Ortaklar’da 9 parkın yenilenmesi ve 10 kilometre kadastro yol yapımı bulunuyor.

Uzun vadeli hedef: Yeni gelir kalemi

Başkan Zencirci, hedeflerini özetlerken "Hedefimiz görev süremizin sonunda belediyemize yıllık 50 Milyon TL tutarında yeni gelir kalemi kazandırmaktır. Kaynaklarını verimli kullanan, çalışanın emeğini koruyan halkına dokunan, geleceğini planlayan bir belediye olarak Germencik’i ileriye taşıyacağız" dedi.

