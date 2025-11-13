Germencik’te Çalınan 14 Küçükbaş Bulundu — İki Şüpheli Yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 11 Kasım 2025’te çalınan 14 küçükbaş hayvan bulundu, sahibine teslim edildi; olayla ilgili iki şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:54
İki şüpheli yakalandı, hayvanlar sahibine teslim edildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde 11 Kasım 2025 tarihinde bildirilen hırsızlık olayında çalındığı belirtilen 14 küçükbaş hayvan bulundu ve sahibine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına ulaşan ihbar üzerine, JASAT ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı ve titiz bir çalışma başlatıldı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı iki şüpheliden biri Germencik ilçesinde, diğeri ise İzmir’in Menderes ilçesinde yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda çalınan hayvanların İzmir ilinde bir şahsa satıldığı tespit edildi.

Yürütülen faaliyetler neticesinde hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

