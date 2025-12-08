DOLAR
Germencik'te Çöp Konteynerleri Kanalına Atıldı: Başkan Zencirci Hukuki Süreç Başlatacak

Germencik'te çöp konteynerlerini kanala atanlara tepki: Başkan Burak Zencirci hukuki süreç başlatılacağını duyurdu, vatandaşlara çevre çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:14
Yetkililer uyarıyor, vatandaşlara çağrı

Aydın’ın Germencik ilçesinde Mesudiye ve Yeni Mahallelerde çöp konteynerlerinin devrilip ilçe kanalına atılması tepki çekti. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci olayla ilgili açıklama yaparak sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

Zencirci, kamu malına verilen zararın ve çevre kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Temizlik ekiplerinin her gün özveriyle çalıştığını belirten başkan, bu tür vandalizme karşı gerekli hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Zencirci'nin açıklaması: "Mesudiye ve Yeni Mahallelerimizde çöp konteynerlarının bilinçli şekilde devrilmesi ve hatta ilçe kanalına atılması hepimizi derinden üzdü..Bu tür davranışlar yalnızca çevremize zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda kamu malına zarar, çevre kirliliği ve ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Temizlik ekiplerimiz her gün özveriyle çalışarak bu olumsuzlukları gidermeye gayret ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu ilçe hepimizin. Kamu malına zarar verirken, birbirimizin hakkına girdiğimizi de unutmayalım. Bu tür vandalizme karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan ricam; çevremizi koruyalım, gördüğümüz olumsuzlukları belediyemize bildirelim ve Germencik’e birlikte sahip çıkalım. Daha temiz, daha güvenli bir ilçe için hep birlikte el ele vermek zorundayız"

Başkan Zencirci, tüm vatandaşlara çevreyi koruma ve olumsuzlukları belediyeye bildirme çağrısını yineledi.

