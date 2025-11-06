Germencik’te Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi Açıldı — Başkan Zencirci: ‘Bir sözümüzü daha tutmuş olduk’

Germencik’te Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi hizmete girdi

Başkan Zencirci: "Bir sözümüzü daha tutmuş olduk"

Germencik Belediyesi tarafından yenilenerek kullanıma sunulan Kızılcapınar Sini Kahvaltı Evi, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve basın mensuplarının katıldığı törenle kapılarını açtı.

Yapılan düzenlemeler sonrası vatandaşın hizmetine sunulan kahvaltı evinin ilk misafirleri Aydın’da görev yapan basın mensupları oldu. Açılışta konuşan Başkan Zencirci, projenin kendisi için önemine vurgu yaparak, yapılan çalışmanın köy dokusuna uygun ve samimi bir mekan oluşturduğunu söyledi.

Zencirci, "Kızılcapınar lokasyon açısından çok rahat bir köyümüz. Amacımız burada Aydınlı vatandaşlarımızın çocuklarla rahat bir şekilde kahvaltı yapmalarını, onları burada misafir etmek istiyoruz. Gelen çocuklarımızın burada rahat etmesini istedik. Ayrıca burada herkes sessiz olduğu anda Kızılcapınar’ın o güzel kuş seslerini de duymak mümkün oluyor. Mekanda çok fazla dokunuş yapmadık, gerçekten doğallık istedik. Doğallıktan kastımız şu oldu. Bizim çocukluğumuzda büyüklerimizin yanlarına gittiğimiz de onların bize sunduğu kahvaltıyı burada sizle paylaşmak istedik. O yüzden adını Sini koyduk. Burası bir köy kahvesiydi. Burayı kiralayıp, düzenledik. Haftanın yedi günü açık olacak. Bundan sonraki asıl hikaye ise Kızılcapınar’ın çalışkan kadınları ile ilgili. Onlar için de köyün içinde kapılarının önüne koyacakları ahşap tezgahlar düzenledik. Burada ileri de kendiliğinden köy pazarı oluşacak. Kısacası burası benim için önemliydi, bir sözümüzü daha tutmuş olduk. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılış, köy yaşamının doğal dokusunu koruyacak şekilde düzenlenen mekânın hem yerel halk hem de Aydınlı ziyaretçiler için yeni bir buluşma noktası olacağını işaret ediyor.

