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Germencik'te Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangın başlattı. Müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:15
Germencik'te Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Aydın Germencik'teki Yangınla Mücadele Ediliyor

Aydın'ın Germencik ilçesindeki zeytinlik ve ormanlık alanda meydana gelen yangın, bölge halkını tedirgin etti. Yangın, Gümüşköy mevkisinde belirsiz bir nedenden dolayı başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları başlatıldı. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Olayla ilgili olarak, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak yangının nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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