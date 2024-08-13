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Germencik'te Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın Germencik'te zeytinlik alanda meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 01:41
Germencik'te Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Alınan bilgiler doğrultusunda, Moralı Mahallesi üst kısmındaki zeytinlik alanında çıkan yangının nedeni henüz netlik kazanmadı.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucunda yaklaşık 25 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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