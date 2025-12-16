DOLAR
Gestaş ve Balıkçılar Feribottan Atlayan Kişiyi Kurtardı

Bozcaada-Geyikli hattında saat 14.00 feribot seferinde denize atlayan kişi, Gestaş personeli ve Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:32
Çanakkale — Bozcaada-Geyikli hattı

Çanakkale’de, Bozcaada-Geyikli feribot seferinde iddiaya göre denize atlayan bir kişi kurtarıldı. Olay, saat 14.00 seferi sırasında gerçekleşti.

Denize atlayan kişiyi fark eden yolcular, durumu derhal Gestaş görevlilerine bildirdi. Feribot ekipleri manevra yaparak kişinin bulunduğu bölgeye yöneldi.

Olay yerine ulaşan, Geyikli’de kıyıya bağlı Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi de kurtarma çalışmalarına katıldı. Gestaş personelinin desteğiyle denizdeki kişiye can simidi atıldı ve ardından tekneye alınarak güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaş, Geyikli İskelesine getirildikten sonra bekleyen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

