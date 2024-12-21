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Geyikli-Bozcaada Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptal

Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot hattında iki sefer iptal edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 08:56
Geyikli-Bozcaada Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptal

Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Ege Denizi'nin kuzeyini etkisi altına alan fırtına, Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında seferlerin iptaline yol açtı. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada'dan 10.00 ve Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Ayrıca, önceki saatlerde de Bozcaada'dan 07.00 ile Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler aynı sebeple yapılamadı. Ancak, Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferlerin, tarifeye uygun olarak devam edeceği kaydedildi.

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