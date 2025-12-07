Gezbeli Geçidi'nde Yol Açıldı: Adana-Kayseri Bağlantısı Yeniden Sağlandı

Kar yağışıyla kapanan Gezbeli Geçidi, karayolları ekiplerinin greyder çalışmasıyla temizlenip tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:48
Gezbeli Geçidi'nde Yol Açıldı: Adana-Kayseri Bağlantısı Yeniden Sağlandı

Gezbeli Geçidi'nde yol açıldı: Adana-Kayseri bağlantısı yeniden sağlandı

Kar yağışı nedeniyle kapanan geçit, ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Gezbeli Geçidi, Adana'yı Kayseri'ye bağlayan önemli güzergâh olarak kar yağışının etkisiyle geçici süreyle ulaşıma kapandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da hissedildi; yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı. Tufanbeyli ilçesinden Develi ilçesine bağlantıyı sağlayan geçidin rakımı 1990 metre olması nedeniyle yoğun kar yağışı yolun kapanmasına neden oldu.

Kapanmanın ardından karayolları ekipleri devreye girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren greyderlerle yürütülen yol açma çalışmaları sonucunda geçit kardan temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler geçitte bulunmaya devam ederek çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’YI KAYSERİ’YE BAĞLAYAN GEZBELİ GEÇİDİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOL EKİPLERİN...

ADANA’YI KAYSERİ’YE BAĞLAYAN GEZBELİ GEÇİDİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOL EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU AÇILDI.

ADANA’YI KAYSERİ’YE BAĞLAYAN GEZBELİ GEÇİDİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOL EKİPLERİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi