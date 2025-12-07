Gezbeli Geçidi'nde yol açıldı: Adana-Kayseri bağlantısı yeniden sağlandı

Kar yağışı nedeniyle kapanan geçit, ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Gezbeli Geçidi, Adana'yı Kayseri'ye bağlayan önemli güzergâh olarak kar yağışının etkisiyle geçici süreyle ulaşıma kapandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da hissedildi; yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı. Tufanbeyli ilçesinden Develi ilçesine bağlantıyı sağlayan geçidin rakımı 1990 metre olması nedeniyle yoğun kar yağışı yolun kapanmasına neden oldu.

Kapanmanın ardından karayolları ekipleri devreye girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren greyderlerle yürütülen yol açma çalışmaları sonucunda geçit kardan temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler geçitte bulunmaya devam ederek çalışmalarını sürdürüyor.

