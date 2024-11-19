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Gezen Sinema Tırı Düzce'nin Köy Okullarını Şenlendiriyor

Gezen Sinema Tırı, Düzce'deki köy okullarında öğrencilere sinema keyfi yaşatıyor. 15 gün boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:41
Gezen Sinema Tırı Düzce'nin Köy Okullarını Şenlendiriyor

Düzce'de Sinema Sevinci

Düzce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği'nin ortak projesi olan Gezen Sinema Tırı ile renkleniyor. Bu tır, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izleterek, sinema salonlarına ulaşmakta zorlanan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

İlk Durak Aydınpınar Köyü İlkokulu

Gezen Sinema Tırı, Düzce'deki ilk durak olarak Aydınpınar Köyü İlkokulu nu seçti. Burada öğrenciler birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi ve film izleme heyecanını yaşadı.

Projenin Amacı ve Gezen Sinema Tırı'nın Hikayesi

Dernek Başkanı ve proje sorumlusu Erol Ercan Gözen, 2017 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla buluştuklarını belirtti. Gözen, "Projenin amacı daha önce hiç sinemaya gidememiş çocukları salonla buluşturmak. Bugüne kadar 74 il ve yaklaşık 760 ilçeyi ziyaret ettik. Bugün Düzce'deyiz ve burada çok iyi bir ilgi var" dedi.

Düzce'nin Misafirperverliği

Gözen, "Düzce'nin misafirperverliği oldukça hoş. Doğu ve Güneydoğu illerini gezdik ve şimdi Düzce'deyiz. 15 gün burada kalmayı planlıyoruz. Tüm çocuklara ulaşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Yorumları

Etkinlikte öğrenciler büyük keyif aldı. 9 yaşındaki Akif Hamza Özder, "Film izledik, dans ettik. Çok güzeldi, bu etkinliği sevdim" derken, diğer öğrenciler Elif Asel Mezarcı ve Amine Coşkun de etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Açık Hava Gösterimleri ve Konserler

Proje kapsamında, açık hava sinema gösterimleri ve konserler düzenleniyor. Kış mevsiminde ise kapalı salon formatında Türkiye turuna devam edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği...

Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izletecek. Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan veya sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için tasarlanan tırın kentteki ilk durağı, Aydınpınar Köyü İlkokulu oldu. Öğrenciler, sinema filmleri izlemelerinin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği...

Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izletecek. Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan veya sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için tasarlanan tırın kentteki ilk durağı, Aydınpınar Köyü İlkokulu oldu. Öğrenciler, sinema filmleri izlemelerinin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

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