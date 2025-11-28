Gezen Sinema Tırı Sivas’ta: Yüzlerce Çocuğa İlk Sinema Deneyimi

Gezen Sinema Tırı, Sivas’ın 9 ilçesinde kırsal çocuklara sinema keyfi yaşattı. Sivas programı 9-13 Aralık arasında; hedef 24 günde 20 bin çocuğa ulaşmak.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:23
Gezen Sinema Tırı Sivas’ta: Yüzlerce Çocuğa İlk Sinema Deneyimi

Gezen Sinema Tırı Sivas’ta: Kırsal Çocuklara İlk Sinema Keyfi

Kırsalda yaşayan çocuklara sinema deneyimi sunmak amacıyla hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Sivas’ın 9 ilçesinde yüzlerce çocukla buluştu. Proje, bölgedeki çocuklara hem görsel hem de kültürel bir etkinlik alanı sağlayarak büyük ilgi topladı.

Projenin Sahibi ve İlçelerdeki Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sinema salonu bulunmayan yerleşim yerlerine ulaşarak anlamlı bir hizmet sunuyor. Tır, Yıldızeli’nde düzenlenen etkinlikle çocuklarla bir araya geldi; daha önce Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde sinema gösterimleri ile müzik etkinlikleri gerçekleştirdi.

Sivas Programı ve Hedefler

Etkinlik takvimi, Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar, Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçeleriyle devam edecek. Sivas merkez programı ise 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje kapsamında hedeflenen sayı, 24 gün boyunca 20 bin çocuk ile sinema deneyimini buluşturmak olarak açıklandı.

Gezen Sinema Tırı, kırsal bölgelerdeki çocukların kültürel hayata erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan somut bir adım olarak değerlendirilirken, proje bölge halkından da olumlu tepkiler alıyor.

KIRSALDA YAŞAYAN ÇOCUKLARA SİNEMA KEYFİ YAŞATMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN GEZEN SİNEMA TIRI, SİVAS’IN...

KIRSALDA YAŞAYAN ÇOCUKLARA SİNEMA KEYFİ YAŞATMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN GEZEN SİNEMA TIRI, SİVAS’IN 9 İLÇESİNDE YÜZLERCE ÇOCUKLA BULUŞTU.

KIRSALDA YAŞAYAN ÇOCUKLARA SİNEMA KEYFİ YAŞATMAK İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN GEZEN SİNEMA TIRI, SİVAS’IN...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?