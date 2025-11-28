Gezen Sinema Tırı Sivas’ta: Yüzlerce Çocuğa İlk Sinema Deneyimi

Gezen Sinema Tırı Sivas’ta: Kırsal Çocuklara İlk Sinema Keyfi

Kırsalda yaşayan çocuklara sinema deneyimi sunmak amacıyla hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Sivas’ın 9 ilçesinde yüzlerce çocukla buluştu. Proje, bölgedeki çocuklara hem görsel hem de kültürel bir etkinlik alanı sağlayarak büyük ilgi topladı.

Projenin Sahibi ve İlçelerdeki Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sinema salonu bulunmayan yerleşim yerlerine ulaşarak anlamlı bir hizmet sunuyor. Tır, Yıldızeli’nde düzenlenen etkinlikle çocuklarla bir araya geldi; daha önce Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde sinema gösterimleri ile müzik etkinlikleri gerçekleştirdi.

Sivas Programı ve Hedefler

Etkinlik takvimi, Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar, Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçeleriyle devam edecek. Sivas merkez programı ise 9-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje kapsamında hedeflenen sayı, 24 gün boyunca 20 bin çocuk ile sinema deneyimini buluşturmak olarak açıklandı.

Gezen Sinema Tırı, kırsal bölgelerdeki çocukların kültürel hayata erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan somut bir adım olarak değerlendirilirken, proje bölge halkından da olumlu tepkiler alıyor.

