Gezi Parkı Davası: Menajer Ayşe Barım Adli Kontrolle Tahliye Edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın duruşmasında tahliye kararı verdi. Sanık hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mahkeme Gerekçesi

Duruşmaya sanık Ayşe Barım ve avukatları katıldı; izleyici sıralarında çok sayıda ünlü isim de yer aldı. Mahkeme heyeti, Barım'ın dosyadaki sağlık raporları ile Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan tespitleri ve önerilen tedavi süreçlerini dikkate aldı. Heyet, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlıklarına ilişkin raporlarda anevrizmaya yönelik bulgular ile tutuklulukta geçirdiği sürenin birlikte değerlendirilmesi sonucunda tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği sonucuna vardı.

İddianamedeki İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı sürecinin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu tutulduğu öne sürülen sanıklar hatırlatıldı. İddianamede, HTS kayıtlarına dayanılarak Barım'ın Gezi davasının öne çıkan isimleri Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile süre içinde irtibatlı olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

HTS incelemelerinde Barım ile Alabora arasındaki ilk irtibat tarihinin 30 Mayıs 2013, son irtibatın ise 19 Haziran 2013 olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi'ne bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden Gezi sürecinde X platformunda "occupyturkey" ve "DirenGeziParkı" etiketlerini paylaştığı iddia edildi.

Sanıkla İlgili Diğer İddialar

İddianamede, 27 Mayıs 2013 itibarıyla alınan HTS kayıtlarına dayandırılarak, Barım'ın şirketine bağlı sanatçıları Gezi Parkı'na yönlendirmek amacıyla sık sık aradığı ve bu şekilde bir plan ve organizasyon dahilinde eylemlerin yayılmasına katkı sağladığı değerlendirmesi yer aldı. İddianame, Barım'ın sahada ve sosyal medyada sürecin yayılmasında etkin olduğu iddiasını dile getiriyor.

Dosyada ayrıca Barım'ın daha önceki dönemlerde herhangi bir irtibatı olmamasına karşın Gezi Parkı döneminde ilk kez Alabora ile 3, Kavala ile 39, Mater ile 14 kez görüştüğü belirtildi.

Suçlama ve Ceza Talebi

Tutuklu sanık Ayşe Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.