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Gezi Parkı Olayları Davasında Çarşı Grubu Üyeleriyle İlgili Gelişmeler

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri hakkında devam eden dava sürecinde yeni gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:54
Gezi Parkı Olayları Davasında Çarşı Grubu Üyeleriyle İlgili Gelişmeler

Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Yargılama Süreci Devam Ediyor

Gezi Parkı olayları kapsamında, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava dosyası, savcılığa mütalaa için gönderildi.

Duruşma Detayları

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik yapılan eylemlere dair görüntüler izlendi. Sanık Avukatından Açıklamalar

Sanık Cem Yakışkan'ın avukatı Mert Maviş, izlenen görüntülerde Fenerbahçe formalı kişilerin sıklıkla yer aldığını belirtirken, taş atan çocuklara müdahale eden kişinin Beşiktaş formalı olduğunu ifade etti. Maviş, görüntülerin suç unsuru taşımadığını öne sürdü ve delil olarak kullanılamayacağını savundu.

Mahkeme Kararı ve Dava Süreci

Ara kararını veren mahkeme heyeti, dosyanın mütalaası için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Çarşı Davasının Geçmişi ve Yargılama Süreci

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili, arasında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının olduğu 35 sanığa yönelik verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bozma ilamında, ilgili dosyaların hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek birleştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay’ın bozma ilamını dikkate alarak 35 sanığın yargılamasına devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına dair pek çok isim, bu davada yargılanmakta.

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında, tüm sanıkların savunmalarının tamamlanmaması ve tutuklu sanık kalmaması gibi sebeplerle dosyanın ayrılmasına karar verilmişti.

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