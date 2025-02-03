Gezi Parkı Soruşturmasında RTÜK'ten Medya Kayıtları Talep Edildi

Gezi Parkı Soruşturması Genişliyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 27 Mayıs 2013'ten itibaren yayınlanan medya kayıtlarının gönderilmesini talep etti.

Savcılık Elinde Verilerle İlerliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığı öne sürülen Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada, RTÜK'e yazdığı yazıda, o dönemde gerçekleşen yasa dışı gösteriler ve gerekli propaganda faaliyetleriyle ilgili olarak tüm medya kayıtlarının derlenmesini istedi. Bu durum, olayların büyüyerek kamu güvenliğine tehdit oluşturmasıyla da ilgili.

Barım ve Sanatçılar Üzerinde Soruşturma

Barım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, firari sanık Memet Ali Alabora ile yapılan görüşmelere dair yapılan incelemelerde sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlama planlarının yapıldığı tespit edildi.

Tanıkların İfadeleri İnceleniyor

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi isimlerin tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. İfadelerde, bazı tanıkların irtibatlı oldukları halde bu durumu inkar etmeleri sebebiyle "yalan tanıklık" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Sektördeki Tekelleşme İddiaları

Ayşe Barım'ın yönetimi altında bulunan oyuncuların, kendisine karşı çıkanları sektörden uzaklaştırdığı yönündeki tekelleşme iddiaları da gündemden düşmüyor. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca ayrı bir soruşturma yürütmektedir.