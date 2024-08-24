Gezici Kütüphane ile Tarım İşçileri Çocuklarına Kültürel Destek

Samsun'da Gezici Kütüphane ile Eğlenceli Eğitim

Gezici Kütüphane, Samsun'daki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen bu proje, il merkezi ve köylerde hizmet vermekte.

Uzak Mahallelere Kitap Ulaştırma Hedefi

İlçenin en ücra mahallelerine kadar giden Gezici Kütüphane, Çarşamba'nın Ustacalı ve Kızılot mahalleleri ile Terme'nin Kumcağız Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin çocuklarına çeşitli etkinlikler sunuyor. Kütüphane otobüsü ile çocuklar kitapla buluşturuluyor ve vakitlerini değerlendirmeleri sağlanıyor.

Eğlenceli Etkinliklerle Gelişim Desteği

Ayrıca, akıl ve zeka oyunları, boyama, çizgi film izleme gibi etkinliklerin yanı sıra, kütüphane otobüsünün yanında halat çekme, çuval yarışı ve sek sek gibi oyunlar da oynanarak çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunulmakta.

Hedef: Farkındalık ve Gelişim

Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, sosyal ve kültürel faaliyetlerle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına fayda sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Malat, "Çocukların sportif ve sosyal yeteneklerini geliştirmek, kütüphaneye olan farkındalıklarını artırmak için herkese açık aktiviteler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Çocukların Gözünden: Oyun ve Sanat

İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Şube Müdürü Rıfat Yıldız, bölgedeki mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenleyerek, onların eğitim ve sosyal anlamda eksikliklerini bir nebze gidermeyi hedeflediklerini ifade etti. Gezici Kütüphane'den yararlanan Yaren Karka, "Oyunlar oynayıp kütüphane aracına girdiğimde kendimi mutlu hissettim. Resim yaparken yeteneğimin geliştiğini fark ettim," dedi. Rosidar Utaş, kitap okuyup resim yaptığını belirtirken, Helin Yol da boyadığı resimlerin kendisini resim öğretmeni olma hayaline yönelttiğini ifade etti: "Resimler çok güzeldi, umarım resim öğretmeni olurum. Burayı çok sevdim."

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Samsun'daki Gezici Kütüphane, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ve oyunlara ulaşmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Gezici Kütüphane, Çarşamba ve Terme ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.