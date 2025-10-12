GGC'nin 39. Geleneksel 'Yılın Başarılı Gazetecileri' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yayın Tarihi: 12.10.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 00:15
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Tören, Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, basın mensuplarının doğru bilginin halka ulaşmasında önemli çaba sarf ettiğini belirtti.

Özyüksel'in sözleri: "Mesleğini icra ederken samimiyetini, özverisini ve hayatını ortaya koyan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizlere doğru bilgiyi aktarmaya gayret ediyorsunuz. Doğru bilgiyi doğru şekilde bizlere doğru araçlarla aktarmaya çalışıyorsunuz. Ben yöneticisi olduğumuz vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum."

GGC Başkanı Felat Bozarslan da törende gazetecileri çalışmalarına teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı ve ödül töreninin bu yıl, 1 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz arkadaşları Ümit Özdal adına atfedildiğini söyledi.

Bozarslan'ın ifadesi: "Kendisini buradan da bir kez daha rahmetle anıyorum. Anısını yaşatmaya devam edeceğiz."

Daha sonra farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi. Anadolu Ajansı muhabirleri yarışmada 2 dalda ödül aldı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 39'ncusunu düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi. Yarışmada, "görüntü" dalında Anadolu Ajansından (AA) Rıdvan Korkulutaş'ın, "Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı" görüntüsüyle mansiyon ödülü kazandı. Korkulutaş'a ödülünü AA Diyarbakır Bölge Müdürü Sema Kaplan verdi.

