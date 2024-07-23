Ghassan Massoud: Sinemada Değerlerinden Taviz Vermeyen Bir Usta

Ghassan Massoud'dan Cesur Açıklamalar

Ghassan Massoud, sinema yolculuğunda kimliğini korumanın önemine vurgu yaparak, "Her seçimin ödemen gereken belli bir bedeli vardır. Ben bu bedelleri hem madden hem de manen ödedim. Ancak pişman değilim," dedi.

Değer Yargıları ve Maddi Kaybı

Özellikle İslam karşıtı filmlerde rol almadığı için maddi kayıplar yaşadığını belirten Massoud, "Kırmızı çizgilere bağlılığım konusuna gelecek olursak, böyle filmlerde oynasaydım çok büyük paralar kazanabilirdim. Ancak bu benim için önemli değil," şeklinde konuştu.

Akademi ve Genç Sinemacılara Tavsiyeleri

Türkiye'deki senaryo geliştirme platformu TRT 12 Punto'da jüri üyesi olan Massoud, genç sanatçılara yönelik olarak, "Akademi, oyuncunun gerçek yeteneğini ortaya çıkarır. Çünkü bu, onun yaratıcı araçları bilimsel olarak doğru tanımasını sağlar," dedi.

Ebu Eyyub el-Ensari'nin Önemi

Son dönemde TRT 1'de broadcast edilen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde Ebu Eyyub el-Ensari karakterine hayat veren Massoud, "Böylesi kıymetli tarihi bir karakteri canlandırmak, her aktör için çok ilgi çekicidir. Umarım bu karakteri hakkıyla temsil edebilmişimdir," diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İslam Tarihine İlgi ve Katkıları

Türk izleyicisinin İslam tarihine ilişkin yapımlara duyduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Massoud, "Küçük de olsa bu çalışmaların içinde yer almayı temenni ediyorum," sözlerini ekledi. Kendi kariyerinde canlandırdığı karakterlerden gurur duyduğunu belirten Massoud, maddi kayıpların öneminin her zaman ikinci planda kaldığını vurguladı.