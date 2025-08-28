GHF Güvenlik Ekibi, Muhammed Selame'nin Öldürülmesinden Günler Önce Kameramanı Sorguladı

GHF Güvenlik Yetkililerinin Selame'yi Takip Ettiği İddiası

Middle East Eye (MEE) tarafından yayınlanan araştırma, İsrail'in Nasır Hastanesi saldırılarında hayatını kaybeden Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame'nin öldürülmesinden günler önce yaşananları gün ışığına çıkardı. Araştırmaya göre, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) güvenlik yetkilileri, Selame'nin kimliği ve nerede olduğuna ilişkin bilgi almak için hareket etti.

Sorgulama ve alıkoyma iddiası

Araştırmada yer alan bilgilere göre, Selame'nin kaynak olarak kullandığı bir kişi, GHF'ye bağlı bir yardım dağıtım merkezinde kısa süreliğine alıkonuldu ve ABD'li güvenlik görevlileri tarafından Selame'nin kimliği ve konumu hakkında sorgulandı. Kaynak, o sırada MEE için bir araştırma haberi üzerinde çalışan Selame'ye bu durumu aktardı.

Selame'nin arkadaşlarına aktarılan ifadede, kaynak tarafından iletilen endişe nedeniyle Selame'nin "Kaynak, bir şeylerin çok yanlış gittiğini düşünmese benimle temasa geçmezdi. Biz gazeteciler Gazze'de asla güvende değiliz." dediği belirtildi.

Nasır Hastanesi saldırıları ve kayıplar

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 22 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP için çalışan Meryem Ebu Dekka, NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyordu.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş, ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. Başbakan Binyamin Netanyahu olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmiş; Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise hastanede Hamas’ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş ve "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." demişti.

Genel saldırı tablosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 927 kişi yaralandı. Ayrıca, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan sivillerin sayısının 2 bin 158 ölü ve 15 bin 843 yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişleterek işgali kalıcı hale getirme planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu aktarılıyor.