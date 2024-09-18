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Ghislaine Maxwell'in Temyiz Talebi Reddedildi

Mahkeme, Jeffrey Epstein'in fuhuş suçlarına yardım eden Ghislaine Maxwell'in temyiz başvurusunu kabul etmedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:12
Ghislaine Maxwell'in Temyiz Talebi Reddedildi

Ghislaine Maxwell'in Temyiz Sürecindeki Son Gelişme

ABD'de cinsel istismar ve fuhuş suçlarından mahkum olan Ghislaine Maxwell'in temyiz talebi reddedildi. 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Maxwell, Jeffrey Epstein'in suçlarına yardımcı olduğu gerekçesiyle mahkumiyetine itiraz etmişti.

Mahkeme Kararının Detayları

New York'taki 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, Maxwell'in (62) mahkumiyetinin onaylandığını belirterek, alt mahkeme kararının usul açısından makul olduğunu ifade etti. Böylece Maxwell'in, Epstein ile birlikte genç kızları istismar amacıyla bulduğu yönündeki suçlamalar doğrultusunda aldığı 20 yıllık ceza devam edecek.

Maxwell'in Avukatından Açıklama

Maxwell'in avukatı Arthur Aidala, mahkemenin kararının kendilerini ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Aidala, aynı mahkemede farklı bir itiraz sürecine gideceklerini duyurdu.

Geçmişteki Suçlamalar ve Ceza

Maxwell, Haziran 2022'de, 1994 ile 2004 yılları arasında Epstein'in cinsel istismar suçlarını kolaylaştırmaktan ötürü mahkeme tarafından 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Bu süreç, pedofili ve cinsel istismar suçlarına karşı yürütülen daha büyük bir mücadele çerçevesinde dikkatleri üzerine çekti.

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Ghislaine Maxwell'in Temyiz Talebi Reddedildi

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