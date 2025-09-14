Giannopoulos'tan Erdoğan'a Hazreti Ömer'in Emannamesi Tablosu

Kabul ve anlamlı takdim

Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ziyaret etti. Görüşme sırasında Patrik Giannopoulos, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Patrik Sophronios'a verdiği ve Hristiyanlara tanınan hakları içeren emannamenin yazılı olduğu tabloyu Erdoğan'a takdim etti.

Tarihi emannamenin arka planı

Mescid-i Aksa'nın önemine değinilen kabulde, Kudüs'ün İslam orduları tarafından 638 yılında kuşatıldığı, Hristiyanların savunma girişimleri sonrası barış talep ettikleri; Patrik Sophronios'un şehri Halife Hazreti Ömer'in bizzat teslim almasını şart koştuğu hatırlatıldı. Hazreti Ömer, küçük bir kafileyle Kudüs'e gelerek cuma namazı kıldıktan sonra bir bütün Kudüslülere, bir de Hristiyanlara olmak üzere iki emannâme verdi.

Emannamede geçen metinlerden biri şöyledir:

"Allah'a hamdolsun ki bizi İslam'la aziz kıldı, imanla şereflendirdi. Peygamberi Muhammed'le bize rahmet eyledi, bizi dalaletten hidayete götürdü. Aramızdaki dağınıklıktan sonra bizi bir araya getirdi ve kalplerimizi birleştirdi. Düşmanlarımıza karşı zafer verdi ve bize bu beldeleri nasip etti. Bizi birbirini seven kardeşler haline getirdi. Ey Allah'ın kulları, bu nimetlere karşı Allah'a hamdediniz. Bu, Ömer bin el-Hattab'ın Kudüs-i Şerif'teki Tur-i Zeytun'da millet-i İseviyenin şerefli patriği Sophronios'a verdiği ve bütün reaya ile papaz ve patrikleri içine alacak şekilde tanzim olunan yazılı ahidnamesidir."

Emannamenin güvence ve hükümleri

Metinde, tüm papazların nerede olurlarsa olsun Müslümanlardan güvenceye sahip oldukları, gayrimüslimlerin zimmet akdine riayet ettikleri sürece emanlarının geçerli olacağı ve müminlerin ile sonraki nesillerin onları korumakla mükellef olduğu vurgulanıyor. Korumanın kiliseler, manastırlar ve iç-dış tüm mukaddes mekanlar için de geçerli olduğu kaydediliyor; örnek mekanlar arasında Kumame Kilisesi ile Beytüllahim'deki Büyük Kilise belirtiliyor.

Emannamede ayrıca, Kudüs dışından gelen ziyaretçiler ve farklı Hristiyan cemaatleri hakkında hükümler yer alıyor. Metinde geçen ifadelere göre: "Kudüs'te bulunan Hristiyanların dışındaki Hristiyan cemaatleri, yani Habeş Hristiyanları, Avrupa'dan ziyaret için gelenler, Kıptiler, Süryaniler, Ermeniler, Yakubiler, Maruniler ve benzeri taifeler, tamamen adı geçen Patrik'e tabidirler" deniliyor ve bu patrik ve papazlara Peygamber mührüyle eman verildiği, korunmalarının istendiği ifade ediliyor.

Belgede ayrıca cizye ve benzeri yükümlülüklerden bazı muafiyetler, ziyaretçilerden alınacak küçük bedeller ve eman hükümlerine riayetin hem sivil hem dini otoritelerce korunacağı açıklanıyor. Emannamenin sonunda ise bu fermanın korunmaması durumunun Allah'ın ahdini bozmak ve Resûl'e isyan sayılacağına dair uyarı yer alıyor.

Patrik Giannopoulos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiği tablo, söz konusu tarihi belgeye dair bilginin ve karşılıklı saygı vurgusunun sembolik bir ifadesi olarak değerlendirildi.