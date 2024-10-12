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GİB'den Uyarı: Oyuncaklarda ÖTV Uygulanmayacak

GİB, oyuncaklar için ÖTV uygulanmayacağına dair açıklama yaptı, yanlış anlamalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:20
GİB'den Uyarı: Oyuncaklarda ÖTV Uygulanmayacak

GİB'den Oyuncaklarda ÖTV İddialarına Yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı sosyal medya ve basın yorumlarında ortaya atılan, oyuncaklardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamanın Detayları

GİB'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, son günlerde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan kanun teklifi ile ilgili yanlış anlaşılmalar yaşandı.

GİB, "Oyuncaklarda ÖTV yok." ifadesini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Dün sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' olarak bildiği eşyanın, hata ile ÖTV kapsamına alınacağı şeklindeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir."

Kanun Teklifindeki İfadeler

Açıklamada, kanun teklifinin yalnızca eğlence amaçlı tasarlanmış uçan oyuncakların vergi kapsamına alındığı ifade edilirken, üç tekerlekli bisikletler, pedallı arabalar ve oyuncak bebekler gibi diğer oyuncakların vergiye tabi olmadığı tekrarlandı.

Özetle, GİB özellikle oyuncaklara yönelik yanlış yorumların önüne geçmek için kamuoyunu bilgilendirdi ve bu tür yanlış anlamaların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

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