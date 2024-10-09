Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında yayımlanan bazı iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Manipülasyon İddialarına Yanıt Verdi

Yapılan açıklamada, özellikle "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" yönündeki asılsız söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Genel Müdürlük, bu konudaki dezenformasyonun ciddiyetle ele alındığını ifade etti.

Yürürlükte Olan Tebliğ Açıklaması

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından yayımlanan 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklindeki iddialar, Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği'nin yürürlükte olmadığı gerçeğiyle çelişmektedir. Mevcut tebliğde domuz etine dair bir tanım veya referans bulunmamaktadır," denildi.

Denetimlerin Sürekliliği

Genel Müdürlüğün açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ve uygulamaların tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirme ve iftiralara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Daha fazla bilgi için yürürlükte bulunan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.