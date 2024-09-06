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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yumurtalardaki Numara İddialarını Yalanladı

Yumurtalarda yer alan '2', '3' ve '4' numaralarının ilaçlı olduğu iddiaları asılsızdır.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:10
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yumurtalardaki Numara İddialarını Yalanladı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yumurtalar üzerindeki numaralar hakkında önemli bir açıklama yaptı. 2, 3 ve 4 numarasıyla başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu yönündeki iddialar yalanlandı.

Yumurtaların Numara Anlamı

Yapılan açıklamada, bu numaraların, yumurtacı tavukların yetiştirilme yöntemini belirtmekte olduğu vurgulandı. Genel Müdürlük, numaraların tavuğun hangi yetiştirme metoduyla üretildiğini gösterdiğini belirtti. Numaraların Anlamları:

  • 0: Organik yetiştirme, açık havaya erişimi olan ve organik yemle beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalar.
  • 1: Serbest dolaşım imkanı olan, açık havaya erişimi bulunan tavuklardan elde edilen yumurtalar.
  • 2: Kafessiz sistemde yetiştiricilik, kapalı bir alanda serbestçe dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtalar.
  • 3: Kafesli sistemde yetiştiricilik, kafeste barınan tavuklardan elde edilen yumurtalar.

Açıklamada ayrıca, 4 numaralı bir yetiştiricilik kodunun bulunmadığı ve belirtilen numaraların ilaçlı olduğu iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Denetim Süreci

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tüm yumurtaların nitrofuran gibi veteriner ilaçları bakımından denetimden geçtiğini söyledi. Olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

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