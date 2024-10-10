Gıdalardaki Taklit ve Tağşiş Uyarısı: Köfteci Yusuf Listeye Eklendi

Gıda Güvenliği Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilirgida.tarimorman.gov.tr web sitesinde taklit ve tağşiş yapılan gıdaların listesini güncelledi.

Sağlık Tehlikesi Oluşturan Ürün Sayısı Artıyor

Güncellenen listeye göre, sağlık açısından tehlike yaratabilecek bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye yükseldi. Bunun yanı sıra, taklit-tağşiş vakası tespit edilen ürün sayısı ise 552'ye çıktı.

Köfteci Yusuf Ürünlerinde Domuz Eti İddiası

Son günlerde gündeme gelen Köfteci Yusuf, domuz eti kullanıldığı iddialarının ardından bakanlığın listesine eklendi. Şirketin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde yapılan denetimlerde, köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandı.

Köfteci Yusuf'un Yanıtı

Bakanlığın açıklamasından hemen sonra Köfteci Yusuf, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını ve numune alma işlemlerindeki teknik hataların sonuçları çarpıttığını belirtti. Ayrıca, Türkiye genelinde 280 şubesi ve 12 bin personeli bulunan şirkette tağşiş olmasının mümkün olmadığını vurguladı.