Gideon Levy: 'Gazze'ye Saldırılar Ahlaksızlık ve Suçtur'

Levy, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını suç ve ahlaksızlık olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:25
Gideon Levy: 'Gazze'ye Saldırılar Ahlaksızlık ve Suçtur'

İsrailli Gazeteci Gideon Levy'den Sert Eleştiriler

Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın etkin güç olduğunu belirterek 15 aydır süren yıkım ve soykırıma rağmen bu saldırıların yeniden başlatılmasının ahlaksızlık olduğunu ifade etti.

Yeniden Başlatılan Saldırılar

18 Mart'ta ateşkesin ihlal edilmesinin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına devam etti. Bu süreçte, 7 Ekim 2023'ten itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21 olarak kaydedilirken, yaralıların sayısı 113 bin 274'e yükseldi.

Levy'nin Açıklamaları

Levy, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasının bir suç olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını" belirtti. "Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak sadece suç değil, aynı zamanda ahlaksızlıktır" dedi.

Levy, hükümete şu soruyu yöneltti: "15 ayda 50 bine yakın kurbanla başaramadığınızı, bir 15 ay daha 50 bin kurban daha öldürerek mi başaracaksınız?"

İç Politika ve Saldırılar

İsrail'in yeniden saldırıya geçmesinin Netanyahu hükümetinin iç politikasıyla bağlantılı olduğunu dile getiren Levy, mevcut hükümetin kontrolünü sürdürmek için yüzlerce Filistinlinin hayatına mal olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler ve Planlar

Levy, yapılan planların yetersiz olduğunu belirterek, "Gazze konusundaki planların hiçbiri ciddi değil" dedi. Ayrıca, Mısır'ın ortaya koyduğu planın Hamas'ın yerini alacak bir gücün olmaması nedeniyle uygulamaya konulamayacağını ifade etti.

Gelecekten Umutsuzluk

Levy, "Sonunda aptalca bir anlaşma olacak ve bu da her şeyi iki-üç yıllığına sessizleştirecek. Ancak yine ölümlere geri döneceğiz" diyerek, taraflar arasında ciddi bir çözüm önerisi görmediğini belirtti.

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