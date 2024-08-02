Gideon Levy: Netanyahu'nun Amaçları ve Çatışmalar

İsrailli Gazeteci Gideon Levy'nin Açıklamaları

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çatışmanın sona ermesini istemediğini vurgulayarak, "Ateşkesi ertelemek için her yolu deniyor," dedi.

Suikastlar Anlamsız ve Ego Tatmin Edici

Levy, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastların, "bazı İsrailli kabadayıların" egosunu tatmin etmekten başka bir işe yaramadığını belirtti. "Suikastlar ezber bozan şeyler değiller, asla olmamışlardır ve olmayacaklardır," ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Yanlış Hesapları

Levy, Netanyahu'nun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi öldürmenin Hamas'ı ortadan kaldıracağına inandığını, ancak bu düşüncenin tamamen gerçeklikten kopuk olduğunu dile getirdi. "Hamas, 7 Ekim öncesi siyasi açıdan çok daha güçlü," dedi.

Ateşkes Görüşmeleri ve Suikastlar

Son dönemlerde düzenlenen suikastların, Netanyahu'nun Gazze'deki çatışmayı sürdürmek istediğini gösterdiğini ifade eden Levy, ateşkes görüşmelerinin "müzakerecilerden biri öldüğünde devam edemez" dedi. "Ya görüşmelere devam edersin ya da suikastlara, bunun ikisini bir arada yapamazsınız," diye ekledi.

Savaş ve İnsani Durum

Levy, bölgesel bir savaş olasılığından bahsederek, böyle bir durumda ateşkesin değerlendirilmeyecek olduğunu vurguladı. "İsrail'le diyalog kuran kimse olmayacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, Netanyahu'nun planlarının İsrailli esirlerin kurtarılmasıyla alakası olmadığını belirtti.

Çatışmaların Sonuçları ve İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 39,480 Filistinli hayatını kaybederken, 91,128 kişi yaralandı. Bu durum, uluslararası toplumun dikkatini çekmekte ve insani kriz derinleşmektedir.