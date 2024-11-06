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Gideon Saar'ın Dışişleri Bakanlığı Ataması ve İki Devletli Çözüm Tartışmaları

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, iki devletli çözümü 'saçmalık' olarak nitelendirerek eleştirilerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:45
Gideon Saar'ın Dışişleri Bakanlığı Ataması ve İki Devletli Çözüm Tartışmaları

Gideon Saar'ın Dışişleri Bakanlığı Koltuğuna Yükselişi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski rakibi ve yeni müttefiki olan Gideon Saar'ı Dışişleri Bakanı olarak atadı. Saar, iki devletli çözüm fikrini 'saçmalık' olarak nitelendirerek, siyasi çözümlerin İsrail'in yok olmasına yol açacağını savunuyor.

Hükümet Değişiklikleri ve Saar'ın Rolü

Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı olarak Yisrael Katz'ı atadıktan sonra Dışişleri Bakanlığına Gideon Saar'ı yerleştirdi. 29 Ekim'de Saar'ın liderliğindeki Ulusal Sağ Partisi, koalisyona katılmıştı. O dönemde, Saar'ın Savunma Bakanı olacağına dair iddialar söz konusuydu ama Netanyahu, onu Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdi.

Saar'ın Siyasi Geçmişi

Gideon Saar, Aralık 2020’de Likud Partisi'nden ayrılarak 'Yeni Umut' adlı bir parti kurdu; bu parti daha sonra 'Ulusal Sağ' adını aldı. 1966 doğumlu olan Saar, daha önce Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Sergio'nun bu konuya sert yaklaşımı biliniyor.

Filistin Politikasına Yükselen Tepkiler

Saar, yıllar boyunca Filistinlilerle bir siyasi çözüme karşı sert bir duruş sergiledi. 2008'deki Gazze saldırıları sonrası Hamas'la ateşkes anlaşmalarını eleştirirken, 2014'teki çatışmaları da başarısız olarak tanımladı. Hükümetin Filistin politikasını da sık sık eleştirdi.

Son Gelişmeler ve İki Devletli Çözüm Üzerine Düşünceleri

Şubat ayında, Filistin devletinin kurulmasına karşı oy kullanan Saar, "İki devlet saçmalığına kim küresel destek sağladı? Biz," diyerek eleştirilerini sürdürdü. Son olarak, hükümetin savaşı yönetme biçimi hakkındaki olumsuz görüşlerini paylaştı ve bu hükümetin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Saar, Filistin politikasına dair görüşlerini açıkça belirtmeye devam ediyor ve İsrail'in geleceği açısından mevcut tutumunu savunuyor.

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