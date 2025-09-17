Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki

Gideon Saar, AB Komisyonu'nun İsrail mallarına imtiyazların askıya alınması ve yetkililere yaptırım teklifine tepki gösterdi; Tel Aviv'in karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:48
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği Komisyonu'nun üye ülkelere İsrail mallarına verilen ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması yönündeki teklifine güçlü tepki gösterdi.

Saar'ın açıklaması

Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı yazılı açıklamada teklifin uygulanması halinde Tel Aviv'in de karşılık vereceğini belirtti. Teklifi ahlaki ve siyasi açıdan çarpık olarak nitelendiren Saar, Avrupa'nın alacağı adımların sonuçlarının Avrupa'ya zarar vereceğini ileri sürdü.

AB Komisyonu teklifi

AB Komisyonu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını teklif etmişti. Saar, teklifin uygulanmaması çağrısında bulundu ve İsrail'e karşı atılacak adımlara karşılık verileceğini kaydetti.

