Gine Bissau'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,63 Ton Kokain Ele Geçirildi

Gine Bissau'da Büyük Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gine Bissau'da yerel polis, başkent Bissau'daki uluslararası havalimanında düzenledikleri bir operasyonla, Venezuela'dan gelen bir uçakta toplam 2,63 ton kokain ele geçirdi.

Havalimanındaki Operasyon

BBC'nin haberine göre, uyuşturucu maddelerinin bulunduğu uçağın Meksika kaydına sahip olduğu ve kokainin toplamda 78 balya halinde bulunduğu belirtildi. Bu miktar, Gine Bissau'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu sevkiyatı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltılar ve İşbirliği

Operasyon sırasında, uçaktaki 5 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Meksikalı iki kişi ile Kolombiyalı, Ekvadorlu ve Brezilyalı birer kişi daha bulunuyor. Yetkililer, bu operasyona "İniş Operasyonu" adını verdiklerini açıkladı.

Operasyonun, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Avrupa merkezli Denizcilik Analiz ve Narkotik Operasyon Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.