Gine'de Stadyum Katliamı Faili Claude Pivi Yeniden Yakalandı

Gine'de Stadyum Katliamının Ardından Firari Claude Pivi Yakalandı

Gine’de 2009 yılında yaşanan stadyum katliamında 157 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Claude Pivi, tekrar yakalandı.

2009 yılında Gine’de meydana gelen stadyum katliamında rolü bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2023'te cezaevinden kaçan Claude Pivi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. BBC’nin aktardığı habere göre, Pivi ve oğlu Verny Pivi, Liberya sınırı yakınlarında yapılan rutin bir kontrol esnasında ele geçirildi ve Gine’ye geri iade edildi.

Pivi'nin Cezaevine Dönüşü

Gine Başsavcısı Albay Aly Camara, Pivi’nin ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere Coronthie Cezaevi'ne geri gönderildiğini açıkladı. Pivi, Gine eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara ile birlikte yargılanmakta olan isimlerden biriydi. 28 Eylül 2009’da Konakri'de düzenlenen bir protesto sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir izdiham yaşanmış, bu olay sonucunda birçok sivil yaşamını yitirmişti.

Katliam ve Sonrasındaki Gelişmeler

28 Eylül 2009’da gerçekleşen olayda, o dönemde ülkeyi yöneten Camara’ya karşı yapılan protestoda kalabalığa yönelik güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kadın da mağdur olmuştur. Pivi ve Camara’nın yanı sıra, hükümetin çeşitli kademelerinde görevde bulunan diğer isimler de ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı.

Hapishaneden Firar ve Yakalanma Süreci

Kısa bir süre önce, Gine’deki Coronthie Cezaevinde bulunan Claude Pivi ve Moussa Dadis Camara, 2023’te özel bir birimin düzenlediği bir baskın sonucunda hapishaneden kaçmıştı. Kaçışın ardından Camara ve 3 kişi kısa sürede yakalanırken, Claude Pivi’nin bulunamadığı bildirilmişti. Camara'nın avukatı, müvekkilinin kaçmadığını, zorla çıkarıldığını savunmuştu.

Pivi'nin yeniden yakalanması, Gine'deki hukuki süreçlerin devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.