DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,09 -0,09%
ALTIN
2.864,78 -1,35%
BITCOIN
2.161.007,99 -0,44%

Gine'de Stadyum Katliamı Faili Claude Pivi Yeniden Yakalandı

Claude Pivi, 2009'daki stadyum katliamında rol aldıktan sonra tekrar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:28
Gine'de Stadyum Katliamı Faili Claude Pivi Yeniden Yakalandı

Gine'de Stadyum Katliamının Ardından Firari Claude Pivi Yakalandı

Gine’de 2009 yılında yaşanan stadyum katliamında 157 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Claude Pivi, tekrar yakalandı.

2009 yılında Gine’de meydana gelen stadyum katliamında rolü bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2023'te cezaevinden kaçan Claude Pivi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. BBC’nin aktardığı habere göre, Pivi ve oğlu Verny Pivi, Liberya sınırı yakınlarında yapılan rutin bir kontrol esnasında ele geçirildi ve Gine’ye geri iade edildi.

Pivi'nin Cezaevine Dönüşü

Gine Başsavcısı Albay Aly Camara, Pivi’nin ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere Coronthie Cezaevi'ne geri gönderildiğini açıkladı. Pivi, Gine eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara ile birlikte yargılanmakta olan isimlerden biriydi. 28 Eylül 2009’da Konakri'de düzenlenen bir protesto sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir izdiham yaşanmış, bu olay sonucunda birçok sivil yaşamını yitirmişti.

Katliam ve Sonrasındaki Gelişmeler

28 Eylül 2009’da gerçekleşen olayda, o dönemde ülkeyi yöneten Camara’ya karşı yapılan protestoda kalabalığa yönelik güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kadın da mağdur olmuştur. Pivi ve Camara’nın yanı sıra, hükümetin çeşitli kademelerinde görevde bulunan diğer isimler de ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı.

Hapishaneden Firar ve Yakalanma Süreci

Kısa bir süre önce, Gine’deki Coronthie Cezaevinde bulunan Claude Pivi ve Moussa Dadis Camara, 2023’te özel bir birimin düzenlediği bir baskın sonucunda hapishaneden kaçmıştı. Kaçışın ardından Camara ve 3 kişi kısa sürede yakalanırken, Claude Pivi’nin bulunamadığı bildirilmişti. Camara'nın avukatı, müvekkilinin kaçmadığını, zorla çıkarıldığını savunmuştu.

Pivi'nin yeniden yakalanması, Gine'deki hukuki süreçlerin devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 Başlıyor
4
İsrail’in Yeniden Uygulamaya Koyduğu Güvenlik Kısıtlamaları
5
Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı
6
Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada
7
Maltepe'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi