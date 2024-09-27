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Gine Hükümeti Çatışma İddialarını Reddetti

Gine hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde çıkan silah sesleriyle ilgili asılsız iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:40
Gine Hükümeti Çatışma İddialarını Reddetti

Gine'de Asılsız Çatışma İddiaları

Gine hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde duyulan silah seslerine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Askeri yönetim, halkı günlük yaşamlarına devam etmeleri konusunda bilgilendirdi.

Hükümet Açıklama Yaptı

Askeri yönetim, yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında meydana gelen silah sesleri hakkında çıkan haberler tamamıyla asılsızdır" ifadesini kullandı. Ayrıca, kamuoyuna sakin olmaları ve normal hayatlarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Uluslararası Basında Yansıyan İddialar

Bazı uluslararası medya kuruluşları, muhalif askerlerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı koruyan Özel Kuvvetler'e ateş açtığını ve bu isyancıların etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Ancak hükümet, bu iddiaları güçlü bir şekilde reddetti.

Gine'de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin, eski Özel Kuvvetler Komutanı Yarbay Mamady Doumbouya tarafından görevden alınmasının ardından, Doumbouya, geçici hükümetin lideri olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

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