Giorgia Meloni, ECR Grubu Liderliğinden Ayrıldığını Açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) içinde yer alan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun liderliğinden ayrılacağını açıkladı. Meloni, FdI partisinin Atreju etkinliğinin kapanış konuşmasında bu gelişmeyi duyurdu.

Başbakan Meloni, 2022 Ekim'de kurulan sağlam sağ koalisyon iktidarlarıyla ilgili olarak, 2025 yılının birçok reformun hayata geçirileceği bir yıl olacağını belirtti. ECR’nin 2020'den bu yana lideri olduğunu hatırlatan Meloni, "AP seçimlerine kadar görev süremi uzatmam istendiğinde bunu kabul ettim. Şimdi seçimler yapıldığına göre, görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum ve ECR Grubu Başkanlığı görevimden istifa edeceğimi açıklamak istiyorum. Bu aile, kendisiyle tam zamanlı ilgilenebilecek bir başkanı hak ediyor." dedi.

Meloni, ECR grubuna olan bağlılığını teyit ederek, "Adaylık sürecini başlatacağız. Sanırım adaylar arasında dostum (Eski Polonya Başbakanı) Mateusz Morawiecki de olacak." ifadelerini kullandı. ECR'nin son aylarda önemli bir büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Başbakan, düzensiz göç konusuna da değinerek, "Yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadelemiz sürecek." dedi. 6 Kasım 2023’te Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile imzaladıkları anlaşmayı hatırlatarak, "Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede caydırıcı bir unsur olacaktır." şeklinde konuştu. Ekim ayında faaliyete geçen merkezlerin Roma Mahkemesi tarafından durdurulmasına rağmen bu girişimlerinde başarılı olacaklarına dair söz verdi.

Meloni, "Mafyayla mücadele etmek istiyorum ve tüm İtalyan Devleti'nden yardım bekliyorum"Donald Trump'a da başarılar diledi.