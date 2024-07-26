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Gipsy Kings, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi

Gipsy Kings, Türkiye turnesi çerçevesinde Harbiye'de müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:34
Gipsy Kings, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Muhteşem Bir Konser Verdi

Gipsy Kings'den Harbiye'de Unutulmaz Bir Gece

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi çerçevesinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Grubun kurucusu ve El Maestro olarak bilinen Tonino Baliardo, konserin başlangıcında Türk izleyicilerine sıcak bir selam gönderdi.

Rumba Flamenko Rüzgarı

Konserde dinleyiciler, Gipsy Kings'in unutulmaz parçalarına coşkuyla eşlik etti. Baliardo ve Reyes aileleri tarafından 1978 yılında Fransa'da kurulan grup, Djobi Djoba, Bamboleo, Baila Baila, La Dona ve Un Amor gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınmayı başardı.

Dünya Turu Devam Ediyor

Rumba flamenkoyu tüm dünyaya sevdiren Gipsy Kings, Tonino Baliardo liderliğinde dünya turuna devam etmekte. Grubun Türkiye'deki bir sonraki durağı ise 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi olacak.

Öne Çıkan Başarılar

Latin müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm satarak büyük bir başarıya imza attı.

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

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